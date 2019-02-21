Орешкин назвал рубль менее волатильной валютой, чем евро

21.02.19 15:45

© РИА Новости. Виталий Тимкив

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Принятые в последние годы меры со стороны ЦБ и правительства значительно повысили стабильность рубля, краткосрочная волатильность еще сохраняется, но рубль стал даже менее волатильной валютой, чем евро, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая в четверг в Берлине на ежегодной конференции по улучшению инвестиционного имиджа России в Германии.

"То, что мы видим сейчас, что рубль менее волатильная валюта долгосрочно, чем евро", - сказал министр на конференции "Конкурентоспособная Россия - новые пути", организованной российско-германской внешнеторговой палатой совместно с объединением торгово-промышленных палат Германии.

М.Орешкин рассказал про действующее бюджетное правило, отметив, что когда разрабатывался этот механизм, был взят "самый лучший опыт в мире - опыт в Норвегии".

"Никто же не обсуждает колебание норвежской кроны в связи с колебаниями цен на нефть. Вот теперь рубль - точно такая же валюта, как норвежская крона, которая зависит от динамики экономики, динамики процентных ставок, темпов роста, оттока капиталов, но никак не от факторов, которые могут приводить к очень резким колебаниям", - сказал министр.

"Поэтому рубль стал более предсказуемым. Да, какая-то волатильность будет сохраняться и это нормально, потому что есть факторы, которые влияют на все мировые валюты", - отметил М.Орешкин

Министр также заявил о неизменности налогового режима в РФ в долгосрочной перспективе.

"Мы приняли решение о неизменности налогового режима как минимум до 2024 года и будем стараться, чтобы и на более длительный срок основные параметры налоговой системы не менялись", - сказал он.