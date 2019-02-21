Власти Татарстана запретили охотиться на сурка до 2022 года

21.02.19 15:47

© РИА Новости. Олег Золото

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент Татарстана подписал указ, которым запрещается охота на сурка во всех охотничьих угодьях республики на период до 2022 года, сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по биоресурсам.

"Решение о запрете на охоту на сурка-байбака было принято в связи с уменьшением его численности. За последние три года популяция этого вида в республике снизилась с 18 до 13 тысяч особей", - говорится в информации.

За время запрета планируется установить причину колебаний численности и принять соответствующие меры для обеспечения безопасности и сохранности сурка.

Отмечается, что одна из самых многочисленных колоний сурка-байбака в республике обитает в государственном природном заказнике "Степной".