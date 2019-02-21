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21.02.19 15:59

Лавров: вопрос о Калви находится в центре политических дискуссий

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
21 февраля. Interfax-Russia.ru - Все обстоятельства дела арестованного американского бизнесмена Майкла Калви будут учтены в ходе судебного заседания, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вопрос находится в центре достаточно оживленных политических дискуссий, комментариев", - сказал С.Лавров на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса в России.

"И я думаю, что все обстоятельства дела будут учтены, когда соберется в самое ближайшее время судебное заседание", - отметил российский министр.

По словам главы МИД РФ, он "никогда не встречался с господином Калви".

"Как я понимаю, он в принципе был не очень заметной фигурой в публичном пространстве, но то, что говорят о нем глубоко уважаемые мною люди, я, конечно же, услышал и считаю, что это услышали многие", - заявил С.Лавров.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, отвечая на вопросы журналистов в Берлине, заявил, что рассчитывает на принятие справедливого решения по делу Baring Vostok.

По его словам, этот вопрос не зависит от исполнительной власти, которую он представляет. "Это вопрос в первую очередь к судебной системе", - сказал министр журналистам в Берлине.

"Могу только выразить надежду, что рассмотрение этого дела будет происходить максимально объективно с учетом всех факторов, и будет принято справедливое решение", - добавил М.Орешкин.

Ранее сегодня следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, арестованному по делу о хищении средств банка "Восточный".

В минувшую среду стало известно, что обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлено двум фигурантам дела, по которому арестован М.Калви, - партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну и директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину.

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

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