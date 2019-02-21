Уголовное дело по факту незаконного вылова муксуна возбуждено на Ямале

21.02.19 16:49

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Полицейские в Ямало-Ненецком автономном округе обнаружили в поселке Харсаим порядка 1,5 тыс. штук запрещенного к вылову муксуна, сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО.

Вначале полицейские нашли снегоход, в мотосанях которого находились 1,245 тыс. штук рыбы, затем во дворе одного из домов увидели "УАЗ" с санями, где лежало боле 200 штук муксуна.

Владелец мотосаней доставлен в отдел полиции для разбирательства. Ущерб от незаконного вылова рыбы оценен в 5,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

В августе 2014 года Минсельхоз ввел запрет на вылов муксуна в ЯНАО, ХМАО и Томской области. Такие меры связаны с катастрофическим исчезновением этого вида.