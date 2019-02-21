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Выплаты работающим пенсионерам могут превысить МРОТ

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
21 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым согласился с предложением устанавливать компенсации и стимулирующие выплаты для работающих пенсионеров, начиная от показателя минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"Сама постановка вопроса, безусловно, правильная. Вместе с тем, наверное, стоит отметить, что решение Конституционного суда, о котором вы упомянули, оно касалось исключительно работающих в районах Крайнего Севера. Речь шла о надбавках тем, кто работает в районах Крайнего Севера. Но это не исключает того, что мы не должны думать над этой проблемой в целом. Давайте подумаем, какое поручение я еще раз для правительства дам", - заявил В.Путин.

На рабочей встрече главы государства с М.Шмаковым обсуждалась индексация выплат для пенсионеров.

"У меня еще одна тема есть. Это то, чтобы эту тенденцию решений продолжить и для работающих (пенсионеров), потому что у нас есть решение Конституционного суда, которое было принято в конце 2017 года, которое тоже все для себя отметили работники, что все компенсационные и стимулирующие выплаты должны быть над минимальным размером оплаты труда", - сказал глава ФНПР.

Он сообщил президенту, что спор профсоюзов с правительством по этому вопросу до сих пор еще не разрешен.

"Правительство упорствует вообще в своем подходе, что тариф может быть меньше, чем минимальный размер оплаты труда через вот эти надбавки доводить это до минимального размера оплаты труда. Это не только просто полностью противоречит решению Конституционного суда, но и здравому смыслу и в общем-то тому подходу, который был продемонстрирован для пенсионеров", - заявил М.Шмаков.

В.Путин согласился с его замечанием, что все выплаты пенсионерам должны проводиться на уровне размера прожиточного минимума. "Иначе это не новое решение", - заметил президент.

Глава ФНПР, в свою очередь, заметил, что в противном случае это не оправдывает ожиданий пенсионеров. "В пересчете на собственные доходы получается, что они ничего не выигрывают, а в некоторых случаях даже проигрывают", - сказал В.Шмаков.

"Смотрится как манипуляция", - согласился президент.

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