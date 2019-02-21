Упавшая с крыши наледь сломала позвоночник подростку в Самаре

21.02.19 17:48

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения травм подростку в Железнодорожном районе Самары, сообщает пресс-служба регионального управления СКР в четверг.

По версии следствия, днем 19 февраля с крыши дома 18 на Аэродромной улице упала наледь на подростка 2002 года рождения. В результате он получил закрытый компрессионный перелом грудных позвонков и поясничного отдела.

Следствие считает, что инцидент произошел в результате ненадлежащего оказания услуг по очистке кровли от снега и наледи с крыши этого дома сотрудниками управляющей компании ООО "Мичуринское".

Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).