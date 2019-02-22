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22.02.19 08:58
Фельдшер больницы в Свердловской области сдала карты пациентов в макулатуру
Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, в декабре 2018 года кафедральный собор Серова организовал сбор макулатуры. "В месте сбора посетители обнаружили 69 медицинских карт пациентов стационарного отделения Серовской городской больницы за период 2012-2013 годов, содержащих сведения о медицинских диагнозах, фактах обращения граждан за оказанием медицинской помощи, состоянии их здоровья, а также иная информация о медицинских обследованиях, исследованиях и лечении", - говорится в сообщении.
Прокуроры установили, что медицинские документы в качестве макулатуры сдала фельдшер горбольницы, взяв карты из архива медучреждения. Такие действия попадают под ст. 13 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", а информация составляет врачебную тайну, разглашение которой запрещено.
Все карты изъяли и передали обратно в архив, фельдшеру объявили выговор, а главного врача больницы оштрафовали на 4 тыс. рублей.
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