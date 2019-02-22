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22.02.19 08:58

Фельдшер больницы в Свердловской области сдала карты пациентов в макулатуру

© РИА Новости. Игорь Зарембо
22 февраля. Interfax-Russia.ru - Два сотрудника Серовской горбольницы в Свердловской области наказаны после того, как в партии сданной макулатуры нашли около 70 медицинских карт пациентов.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, в декабре 2018 года кафедральный собор Серова организовал сбор макулатуры. "В месте сбора посетители обнаружили 69 медицинских карт пациентов стационарного отделения Серовской городской больницы за период 2012-2013 годов, содержащих сведения о медицинских диагнозах, фактах обращения граждан за оказанием медицинской помощи, состоянии их здоровья, а также иная информация о медицинских обследованиях, исследованиях и лечении", - говорится в сообщении.

Прокуроры установили, что медицинские документы в качестве макулатуры сдала фельдшер горбольницы, взяв карты из архива медучреждения. Такие действия попадают под ст. 13 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", а информация составляет врачебную тайну, разглашение которой запрещено.

Все карты изъяли и передали обратно в архив, фельдшеру объявили выговор, а главного врача больницы оштрафовали на 4 тыс. рублей.

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