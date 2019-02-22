Число претендентов в мэры Владивостока сократилось почти на десяток из-за нарушений в документах

22.02.19 09:02

© РИА Новости. Александр Хитров

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Комиссия не приняла документы почти у 10 претендентов, пожелавших участвовать в конкурсе на должность мэра Владивостока.

Пресс-служба городской думы в пятницу сообщила, что по итогам заседания конкурсной комиссии решено отказать в приеме документов для участия в конкурсе девяти претендентам. Они представили документы, не соответствующие требованиям, или не представили все необходимые документы.

Таким образом, количество участников сократилось с 51 до 42.

Как сообщалось, дума Владивостока объявила конкурс на замещение должности главы города с 29 января. Прием документов завершился 11 февраля, в комиссию поступил 51 пакет документов.

Среди желающих возглавить администрацию дальневосточной столицы - безработные, предприниматели, местные артисты, депутаты и их помощники, помощник судьи, адвокат, электромеханик, слесарь, инженер, пенсионер, экономист, специалист по тендерам, врач-нейрохирург, научный сотрудник Дальневосточного отделения РАН.

Конкурс проводится в два этапа: проверка документов и собеседование. В итоге будут отобраны как минимум два кандидата, которых представят в думе.

Заседания конкурсной комиссии назначены на 12 марта и 18 марта, а сессия гордумы, на которой депутаты определятся с главой города, запланирована на 28 марта.

Бывший мэр Владивостока Виталий Веркеенко ушел в отставку по собственному желанию 11 октября 2018 года. Прямые выборы мэра Владивостока были отменены в 2015 году. Глава администрации назначается на должность по результатам конкурса и утверждения депутатами гордумы.