Спасатели предупреждают об опасности схода лавин в горах Сахалина

22.02.19 09:19

© РИА Новости. Денис Абрамов

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Лавинная опасность объявлена на Сахалине в предстоящие выходные дни, сообщает в пятницу пресс-служба главного управления МЧС региона.

"23 и 24 февраля на лавиноопасных участках Невельского района прогнозируется риск схода снежных масс. 24 февраля лавиноопасно на территории Холмского района. На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, тем не менее, возможен сход одиночных лавин", - говорится в сообщении.

Управление Сахалингидрометслужбы сообщает на своем сайте, что февраль продолжает бить температурные рекорды.

"Ночью 9 февраля в Южно-Сахалинске температура опустилась до минус 32 градусов по Цельсию, и это была самая холодная ночь 9 февраля за все годы наблюдений за погодой. Затем после холодного периода пришла волна тепла, и днём 19 февраля столбик термометра поднялся до отметки плюс 5,2 градусов. И это была самая высокая температура на эту дату за все годы наблюдений", - говорится в сообщении.