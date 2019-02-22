Экс-сотрудника воронежской таможни задержали по подозрению взятки в 800 тыс. рублей

22.02.19 09:29

© РИА Новости. Владимир Песня

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам специального отряда быстрого реагирования Воронежской таможни, сообщает СК РФ.

По версии следствия, в феврале-марте 2018 года индивидуальный предприниматель передал таможеннику более 800 тыс. рублей за беспрепятственный провоз через российско-белорусскую границу партии овощей.

В настоящее время фигурант задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ему избирается мера пресечения.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте СКР, сотрудник таможни уволился в ноябре 2018 года в связи с выходом на пенсию.

"Он уволился по выслуге лет, ушел на пенсию", - сказал представитель ведомства.