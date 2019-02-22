Автобус перевернулся в кювет в Чувашии, пять человек пострадали

22.02.19 09:45

© РИА Новости. ГУ МЧС по Калужской области

22 февраля. Interfax-Russia.ru - ДТП с пассажирским автобусом произошло в Порецком районе Чувашии в ночь на пятницу, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

"Пассажирский автобус "Сетра", принадлежащий частному предпринимателю, двигался по маршруту "Москва-Ульяновск" в направлении Ульяновска. В салоне находилось 20 пассажиров и два водителя", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, около 02:45 мск в деревне Мачкасы водитель автобуса не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось в кювет.

"Пять человек с травмами доставлены в больницу", - сообщает пресс-служба.

Остальные пассажиры были отправлены в пункт назначения попутным транспортом.

"Предполагаемый виновник ДТП был освидетельствован, состояние опьянения не выявлено", - добавляет пресс-служба.