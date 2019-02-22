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22.02.19 09:45
Автобус перевернулся в кювет в Чувашии, пять человек пострадали
"Пассажирский автобус "Сетра", принадлежащий частному предпринимателю, двигался по маршруту "Москва-Ульяновск" в направлении Ульяновска. В салоне находилось 20 пассажиров и два водителя", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, около 02:45 мск в деревне Мачкасы водитель автобуса не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось в кювет.
"Пять человек с травмами доставлены в больницу", - сообщает пресс-служба.
Остальные пассажиры были отправлены в пункт назначения попутным транспортом.
"Предполагаемый виновник ДТП был освидетельствован, состояние опьянения не выявлено", - добавляет пресс-служба.
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