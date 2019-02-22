Памфилова предложила отложить вопрос о смене главы петербургского избиркома в случае выдвижения Беглова

22.02.19 09:58

© РИА Новости. Сергей Гунеев

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила журналистам отложить вопрос о возможной смене главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии в случае выдвижения в губернаторы Александра Беглова.

"Давайте не будем гипотетические вопросы задавать в сослагательном наклонении, давайте доживем и посмотрим - кто пойдет, зачем пойдет", - ответила Э.Памфилова журналистам в Петербурге в четверг на вопрос о судьбе главы горизбиркома Виктора Миненко в случае выдвижения А.Беглова.

"Это вначале гипотетически я высказала. Давайте вернемся к этому позже. Спорный вопрос - надо во всех сторон обдумать, когда будет конкретная ситуация. Пока была моя позиция, которую я на тот период заявила. А дальше посмотрим", - добавила она.