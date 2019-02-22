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22.02.19 09:58
Памфилова предложила отложить вопрос о смене главы петербургского избиркома в случае выдвижения Беглова
"Давайте не будем гипотетические вопросы задавать в сослагательном наклонении, давайте доживем и посмотрим - кто пойдет, зачем пойдет", - ответила Э.Памфилова журналистам в Петербурге в четверг на вопрос о судьбе главы горизбиркома Виктора Миненко в случае выдвижения А.Беглова.
"Это вначале гипотетически я высказала. Давайте вернемся к этому позже. Спорный вопрос - надо во всех сторон обдумать, когда будет конкретная ситуация. Пока была моя позиция, которую я на тот период заявила. А дальше посмотрим", - добавила она.
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