День защитника Отечества в России отметят артиллерийскими салютами

22.02.19 09:55

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Праздничные артиллерийские салюты прогремят вечером 23 февраля в России по случаю Дня защитника Отечества.

"23 февраля 2019 года в 21:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий", - говорится в приказе министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Со своей стороны мэрия Москвы сообщила, что в День защитника Отечества праздничный салют в 21:00 будет дан с 16 столичных площадок.

"Пиротехническое шоу продлится 10 минут. За это время 74 салютные установки совершат около 10 тыс. выстрелов. Вечернее небо озарят 300-метровые купола из красных, белых и зеленых искр", - сообщает в пятницу сайт столичной мэрии.

Отмечается, что места запуска салюта расположены таким образом, чтобы его могли увидеть все горожане. Главными площадками в этот день станут Поклонная гора, Воробьевы горы и Лужнецкая набережная, где разместят наибольшее число салютных установок.

В мэрии добавили, что для запуска салютов будут использованы пусковые установки калибром от 105 до 310 миллиметров. На Поклонной горе шумовой эффект поддержат холостые выстрелы из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.