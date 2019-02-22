Почти 15 кг синтетических наркотиков изъяли в Новосибирской области

22.02.19 09:59

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники новосибирской полиции совместно с коллегами из ФСБ пресекли канал поставок и сбыта в регион синтетических наркотиков из центральной части России, сообщает пресс-служба управления МВД по Новосибирской области в пятницу.

"На трассе "Байкал" остановили автомобиль под управлением жителя Новосибирска. В ходе досмотра полицейские обнаружили и изъяли 15 пакетов с кристаллообразным веществом. Вещество оказалось синтетическим наркотиком весом 14 кг 745 г", - говорится в пресс-релизе.

Полиция установила, что задержанный покупал оптовые партии наркотика в городах европейской части России, после чего доставлял их на территорию Новосибирской области, расфасовывал и продавал через тайники-закладки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере), подозреваемый арестован.