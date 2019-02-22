Движение ограничено на федеральной трассе Р-240 в Башкирии из-за непогоды

22.02.19 10:04

© РИА Новости. Александр Кондратюк

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Проезд для грузовиков и рейсовых автобусов ограничен на участке автодороги Р-240 Уфа-Оренбург из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии в пятницу.

"Введено временное ограничение движения по автодороге федерального значения Р-240 Уфа-Оренбург км 112+077 - км 280+941 для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств в связи с неблагоприятными погодными условиями (низовая метель, ограничение видимости)", - говорится в сообщении.

Запрет действует на участках в Стерлитамакском, Мелеузовском и Куюргазинском районе с 9:00 до 12:00 (мск). Водителям большегрузов сообщают об ограничении по каналам радиосвязи.

"Экипажи ГИБДД ориентированы на мониторинг обстановки, в связи с ограничительными мероприятиями, организовано взаимодействие с дежурным диспетчером ФКУ Упрдор "Приуралье", взаимодействие с ГУП "Башавтотранс", - добавили в региональном МЧС.

Оперативные группы федеральной пожарной службы отслеживают обстановку на участках автодороги, где действует ограничение.