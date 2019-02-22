|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
22.02.19 10:27
Пенсионерка в Кирове получила тяжелые травмы после падения снежной глыбы с крыши
Региональное СУ СКР сообщает в пятницу, что накануне вечером с одного из домов по улице Труда в Кирове на 60-летнюю женщину упала снежная масса.
"Очевидцы вызвали медиков, которые доставили пострадавшую в больницу. Женщина в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
В свою очередь прокуратура Кировской области уточняет, что на женщину упал снег и лед с крыши многоквартирного жилого дома.
В связи с этим прокуратура организовала проверку, в рамках которой даст оценку действиям сотрудников управляющей компании, обязанным обеспечить своевременную уборку снега и наледи с крыш балконов и кровель домов.
|
Interfax-Russia.ru – Основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в мошенничестве.
.
Interfax-Russia.ru – Очки дополненной реальности разрабатывают для московской полиции. Они позволят легко вычислить разыскиваемых преступников.
.
Interfax-Russia.ru – Клад из 97 серебряных и медных монет конца XIX - начала XX нашли археологи во время раскопок на Долгоруковской улице в центре Москвы.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket