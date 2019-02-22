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22.02.19 10:32

Путин поручил правительству разработать меры по поддержке авторов детских книг

© РИА Новости. Нина Зотина
22 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мер по поддержке авторов детских книг.

Глава государства также поручил правительству создать условия "для гарантирования ценовой доступности" детской литературы.

Доклад президенту по этому вопросу должен быть представлен до 1 сентября.

Также правительство должно рассмотреть вопрос о трудоустройстве выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов, готовящих специалистов в области театрального, музыкального и хореографического искусства.

Правительство должно рассмотреть вопрос о принятии мер для трудоустройства таких выпускников в региональные и муниципальные организации культуры и при этом продумать меры "по повышению уровня материального и социально-бытового обеспечения этих молодых специалистов".

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