|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
22.02.19 10:40
Путин поручил сохранить историческую застройку Боровска, Королева и Томска
Согласно перечню поручений, опубликованному на сайте Кремля, эти мероприятия должны быть выполнены регионами до 31 мая текущего года.
В частности, правительству Московской области поручается обеспечить сохранение исторического центра в подмосковном Королеве, включить здания, связанные с деятельностью и жизнью конструкторов и ученых - создателей российской космической техники, в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ.
В свою очередь Калужская область должна обеспечить сохранение исторической застройки города Боровска и принять меры для его включения в перечень исторических поселений федерального значения.
Администрации Томской области поручено обеспечить госохрану памятников истории и культуры Томска как исторического поселения федерального значения.
Эти поручения региональные власти должны выполнить вместе с министерством культуры РФ.
В целом правительству РФ поручено рассмотреть вопрос о проведении Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
|
Interfax-Russia.ru – Основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в мошенничестве.
.
Interfax-Russia.ru – Очки дополненной реальности разрабатывают для московской полиции. Они позволят легко вычислить разыскиваемых преступников.
.
Interfax-Russia.ru – Клад из 97 серебряных и медных монет конца XIX - начала XX нашли археологи во время раскопок на Долгоруковской улице в центре Москвы.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket