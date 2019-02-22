Путин поручил сохранить историческую застройку Боровска, Королева и Томска

22.02.19 10:40

© РИА Новости. Пятаков Сергей

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил правительствам Московской, Калужской и Томской областей обеспечить сохранность ряда культурных объектов.

Согласно перечню поручений, опубликованному на сайте Кремля, эти мероприятия должны быть выполнены регионами до 31 мая текущего года.

В частности, правительству Московской области поручается обеспечить сохранение исторического центра в подмосковном Королеве, включить здания, связанные с деятельностью и жизнью конструкторов и ученых - создателей российской космической техники, в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ.

В свою очередь Калужская область должна обеспечить сохранение исторической застройки города Боровска и принять меры для его включения в перечень исторических поселений федерального значения.

Администрации Томской области поручено обеспечить госохрану памятников истории и культуры Томска как исторического поселения федерального значения.

Эти поручения региональные власти должны выполнить вместе с министерством культуры РФ.

В целом правительству РФ поручено рассмотреть вопрос о проведении Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.