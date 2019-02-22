Региональный туристский центр открылся в Красноярске

22.02.19 10:47

© РИА Новости. Александр Кряжев

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Открытие регионального офиса туристского информационного центра состоялось в Красноярске, сообщает пресс-служба правительства региона.

Учредителем центра является краевое агентство по туризму. Отмечается, что учреждение будет работать как визит-центр по приему туристов и как открытая образовательная площадка.

"В нашем центре любой турист сможет получить подробную консультацию об уникальных местах, знаковых событиях, достопримечательностях и сертифицированных туристических маршрутах", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя агентства Юлию Верхушину.

Все информационные услуги центра - бесплатные. Также в нем также можно приобрести сувениры, получить скидки в заведения общепита с сибирской кухней, гостиницы и музеи.

Кроме того, для жителей и гостей региона в центре будут организованы лекции, мастер-классы и встречи с путешественниками.