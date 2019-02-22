Путин поручил профильным ведомствам решить судьбу китов в бухте Средняя Приморского края

22.02.19 10:51

© РИА Новости. Алексей Никольский

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре продолжить проверку исполнения природоохранного законодательства в отношении китов, находящихся в бухте Средняя Приморского края.

Кроме того, до 1 марта текущего года Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями поручено определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в этой бухте.

Поручения президента, опубликованные на сайте Кремля, даны по результатам проверки, уже проведенной Генпрокуратурой в отношении исполнения законодательства в сфере, добычи, охраны и использования морских млекопитающих.

В свою очередь правительству России дано поручение проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, устанавливающих требования к содержанию добытых морских млекопитающих. Первый доклад по этому вопросу должен быть представлен президенту до 25 июля, далее - один раз в полгода.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы. Они были помещены в "Центр передержки морских млекопитающих" в бухте Средняя под Находкой (Приморский край), который зоозащитники прозвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Зоозащитники все это время просят надзорные органы, следствие, федеральные и краевые власти привлечь экспертов для реабилитации и реинтродукции животных, решение еще не принято.

В декабре из вольеров исчезли три белухи. При этом отловщики утверждают, что они уплыли, а экологи уверены, что животные погибли.

31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю.

Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.

21 февраля компании-отловщики морских млекопитающих подали заявление в полицию города Находка Приморского края об исчезновении из "китовой тюрьмы" одной из косаток в первом вольере. Зоозащитники считают, что косатка, скорее всего, погибла - именно в этом вольере находился самец косатки Кирилл, который на момент обследования 18-19 января был в самом тяжелом состоянии и имел признаки серьезных заболеваний.