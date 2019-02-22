Следователи Югры задержали в Ростовской области серийного насильника-педофила

22.02.19 11:00

© РИА Новости. Алексей Куденко

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы раскрыли серию изнасилований девочек в Ханты-Мансийском автономном округе, совершенных более десяти лет назад, сообщает пресс-служба СКР в пятницу.

По данным следствия, неизвестный мужчина в Сургуте и Нефтеюганске в 2005-2008 годах изнасиловал несколько девочек, угрожая им убийством с помощью ножа. Всего пострадали шесть девочек, самой старшей из которых на тот момент было 13 лет.

Долгое время преступления оставались нераскрытыми.

"Детальное изучение материалов уголовных дел в аппарате следственного управления, проведение ряда генетических судебных экспертиз позволили сделать вывод о серийности преступлений", - отметили в СК.

Были проведены дополнительные исследования, в результате чего подозреваемый был установлен. Выяснилось, что он проживает в Ростовской области, где его и задержали сотрудники следственного управления по ХМАО.

41-летнему ростовчанину предъявлено обвинение по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера (ст. 131, ст.132 УК РФ), он арестован.

Следователи проводят сбор доказательств и устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.