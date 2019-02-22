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22.02.19 11:14

Керченский "Залив" спустил на воду поисково-спасательное судно

Фото пресс-службы завода
22 февраля. Interfax-Russia.ru - Спуск на воду нового поисково-спасательного судна, построенного по проекту А163, состоялся в четверг на судостроительном заводе "Залив" (Керчь) в Крыму, сообщила пресс-служба предприятия.

"Спуском на воду заводчане переходят к следующему этапу работ на судне - достройке. В ближайшее время будут выполнены работы по окончательной центровке главных двигателей и валовой линии на плаву, обстройке помещений и установке мебели", - говорится в пресс-релизе.

Размеры судна: длина - 67,4 м, ширина -15,1 м. Осадка - 4,96 м. Скорость хода судна около 16 узлов.

Суда проекта А 163 предназначены для проведения поисково-спасательных операций в районах судоходства и рыбного промысла, снятие с мели и рифов аварийных судов и плавсредств, борьбы с загрязнениями акватории, в том числе с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов, тушения горящего на воде топлива.

Завод создан в 1938 году. Основной производственный актив предприятия - сухой док длиной 360 м, шириной 60 м и глубиной 13 м - один из крупнейших в Европе.

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