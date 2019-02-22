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22.02.19 11:18
Дальневосточные пограничники выявили незаконно добытый улов массой свыше 220 тонн
Пограничным управлением ФСБ России по Восточному арктическому району пресечена добыча рыбы траулером "Мыс Екатерина" тралами. Было добыто более 200 тонн водных биоресурсов. Траулер доставлен в порт Петропавловск-Камчатский, отмечается в распространенном в пятницу сообщении ЦОС ФСБ.
В городе Елизово Камчатского края на территории завода, принадлежащего ООО "Ист Трейдинг", выявлено более 16 тонн рыбопродукции неустановленного происхождения стоимостью более 3 млн рублей. Неучтенная рыба изъята.
Пограничным управлением ФСБ по Приморскому краю на окраине Владивостока, в рефрижераторном контейнере, арендуемом местным жителем, обнаружен склад незаконно добытых и готовых к реализации краба, икры рыб осетровых и лососевых видов, креветки, трепанга, гребешка общим весом около 1,5 тонн, стоимостью более 5 млн руб.
Спецслужба сообщила также, что в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне РФ задержано промысловое судно "Донг Джин Хо" (флаг Республики Корея). На судне обнаружено 290 крабовых ловушек и 2,6 тонны особей краба стригуна красного. Предварительный ущерб оценивается 4,6 млн рублей, судно-нарушитель доставлено в порт Находка.
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