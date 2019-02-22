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22.02.19 11:24

Самая большая коллекция сирени на юге России зацветет в ботсаду в Симферополе в апреле

Фото пресс-службы КФУ
22 февраля. Interfax-Russia.ru - Цветение сирени начнется в апреле в Ботаническом саду имени Н.В. Багрова в Симферополе, его сирингарий занимает площадь полтора гектара и насчитывает 76 наименований сирени, сообщила пресс-служба Крымского федерального университета, на территории которого находится ботсад.

"Это самая большая коллекция сирени на юге России", - указывается в пресс-релизе.

Цветение сирени длится до середины мая.

"В ботаническом саду представлены растения из Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАНУ, Криворожского ботанического сада, Центрального ботанического сада Беларуси, Ботанического сада биологического факультета МГУ им. В.М. Ломоносова", - отметила куратор сирингария Ирина Савушкина.

Студенты кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Таврической академии КФУ начали обрезку кустарников во время февральских окон.

Вместе с сиренью в ботсаду будут цвести 13 экземпляров древовидного пиона.

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