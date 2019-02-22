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22.02.19 11:24
Самая большая коллекция сирени на юге России зацветет в ботсаду в Симферополе в апреле
"Это самая большая коллекция сирени на юге России", - указывается в пресс-релизе.
Цветение сирени длится до середины мая.
"В ботаническом саду представлены растения из Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАНУ, Криворожского ботанического сада, Центрального ботанического сада Беларуси, Ботанического сада биологического факультета МГУ им. В.М. Ломоносова", - отметила куратор сирингария Ирина Савушкина.
Студенты кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Таврической академии КФУ начали обрезку кустарников во время февральских окон.
Вместе с сиренью в ботсаду будут цвести 13 экземпляров древовидного пиона.
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