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Губернатор пообещал разобраться в инциденте с незахоронением покойника в Самаре

© РИА Новости. Екатерина Лызлова
21 февраля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил областному департаменту по борьбе с коррупцией и мэру Самары разобраться в ситуации, в результате которой гроб с покойным жителем Самары вечером в четверг оказался у здания облправительства.

"Находясь в Тольятти, узнал о вопиющем случае захоронения покойного в Самаре. Дал поручение главе города (Елене Лапушкиной - ИФ), (областному - ИФ) департаменту по борьбе с коррупцией жестко разобраться в произошедшем", - написал Д.Азаров в своем аккаунте в Twitter.

Со своей стороны, мэрия Самары назвала ситуацию "крайне неоднозначной".

"Сотрудники МКУ "Ритуал" действовали в соответствии с регламентом оказания муниципальной услуги "Предоставление участка земли для погребения". В связи с этим есть основания полагать, что данная ситуация является провокацией. Все материалы переданы в правоохранительные органы для проведения проверки и принятия мер", - сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее в четверг депутат собрания представителей Красноярского района Самарской области Азат Туймасов опубликовал в интернете видеозапись, на которой у здания правительства Самарской области стоит гроб с телом, а находящаяся рядом женщина говорит, что ей на кладбище не дали похоронить покойника.

А.Туймасов рассказал агентству "Интерфакс-Поволжье", что бывшая гражданская жена покойного договорилась с индивидуальным предпринимателем о проведении похорон на самарском муниципальном кладбище "Рубежное", поскольку он был готов выполнить работы в несколько раз дешевле, чем ритуальные организации, к которым женщина обратилась ранее.

По словам А.Туймасова, похоронный агент получил направление на "Рубежное" и в четверг приехал на кладбище с помощниками копать могилу, но столкнулся с противодействием администрации кладбища и группы неизвестных мужчин.

"Фактически на кладбище "Рубежном" монополия: могилы там копают только муниципальное предприятие и некая коммерческая организация. Он (агент - ИФ) понимал, что может быть, и попросил меня сопроводить его. Мы приехали на "Рубежное", чтобы нам показали место (под захоронение - ИФ) - место нам не показывали, затягивали максимально время. Показали место только к двум часам дня. А потом приехали 20-30 человек, встали на это место, не дали копать землекопам - тянули время до пяти часов вечера, до закрытия кладбища", - сказал депутат.

Он предположил, что люди, помешавшие выкопать могилу, имеют отношение к организациям, контролирующим кладбище.

Сама бывшая гражданская жена покойного рассказала информагентству, что мужчина скончался в Самаре еще 6 февраля. Она узнала о его смерти спустя несколько дней, поскольку живет в Тольятти с ребенком от этого мужчины, и стала собирать деньги на похороны.

"Когда мне стали называть заоблачные цифры - 50 тыс. рублей минимум, я поняла, что не в состоянии это потянуть", - сказал собеседница агентства. Женщина сообщила, что пыталась собрать деньги около недели, а затем нашла агента, который пообещал ей устроить похороны за гораздо меньшую сумму.

"Проблемы начались сегодня. В итоге в семь часов вечера мы оказались с телом посреди Самары", - сказала она. По словам женщины, затем похоронный агент посоветовал ей отвезти гроб с телом к зданию областного правительства, чтобы "показать, какой беспредел происходит".

Собеседница агентства пояснила, что затем она отвезла гроб с покойником следующего до утра в зал прощания, а сама вернулась в Тольятти к дочери.

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