Задержан один из участников самосуда над пятиклассником в школе Приморья

22.02.19 11:27

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы задержали одного из участников инцидента в школе города Большой Камень в Приморье, где родители учинили самосуд над пятиклассником-хулиганом.

"Один из участников задержан. Подробностей мы не раскрываем", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель пресс-службы следственного управления СКР по Приморскому краю.

Как сообщалось, 20 февраля в одной из школ города Большой Камень в Приморье родители нескольких учеников силой завели в туалет пятиклассника и избили его. Так они "проучили" местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми.

Пострадавший ученик сейчас находится под наблюдением врачей.

Прокуратура Приморья, департамент науки и образования края и полиция проводит проверку в связи с ЧП. Следственный комитет возбудил дело по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев). Директор школы и классный руководитель отстранены от своих должностей.