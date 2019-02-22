Госдума может расширить полномочия Счетной палаты по контролю за дочками госкорпораций - Володин

22.02.19 11:43

© РИА Новости. Алексей Никольский

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовке законодательной инициативы, расширяющей полномочия Счетной палаты РФ по контролю за использованием средств, передаваемых дочерним организациям, которые созданы госкорпорациями и публично-правовыми компаниями.

"Мы планируем в ближайшее время внести соответствующие поправки в закон "О Счетной палате" РФ и в весеннюю сессию их рассмотреть", - сказал "Интерфаксу" в пятницу В.Володин.

В ныне действующей редакции закона "О Счетной палате РФ" содержатся ограничения, усложняющие проведение полноценного, оперативного контроля использования средств дочерними структурами, созданными с участием государства, пояснил В.Володин. "Кроме того, возникают сложности для получения Счетной палатой их первичной документации", - добавил он.

По словам спикера, "депутаты заинтересованы в повышении эффективности работы Счетной палаты как органа, в том числе парламентского, контроля".

В.Володин сказал, что "концепция законопроекта понятна, и его внесение можно ожидать в ближайшее время".

Как уточнили "Интерфаксу" эксперты, в случае принятия поправки могут коснуться "дочек" таких госкорпораций, как "Роскосмос", "ВЭБ.РФ", "Агентство по страхованию вкладов", "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", публично-правовой компании "Российский экологический оператор" и ряда других госструктур.

В августе 2018 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил журналистам, что СП в течение года может запросить себе больше полномочий для борьбы с коррупцией, став центром компетенций в этой сфере.

"Это не исключено, после проведения анализа. Но я думаю, что это не раньше, чем через полгода-год. Я затрагивал эту тему и с Государственной Думой, и с президентом - о том, чтобы расширять компетенции", - сказал А.Кудрин, отвечая на вопрос журналистов, не собирается ли Счетная палата запрашивать для себя расширения полномочий в плане борьбы с коррупцией.

"Мы будем способствовать совершенствованию антикоррупционного законодательства. Мы хотим стать одним из центров компетенций в стране по антикоррупционной деятельности", - подчеркнул он.