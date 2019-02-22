Полиция Приморья проверит информацию об исчезновении косатки из "китовой тюрьмы"

22.02.19 11:46

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Полиция в Приморье разбирается в ситуации с исчезновением косатки из центра передержки в бухте Средняя возле Находки.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что на место выехала следственно-оперативная группа, которая будет устанавливать все обстоятельства, при которых пропало животное.

"Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение", - сказали в полиции.

Как сообщалось, накануне компании-отловщики заявили, что одна из косаток пропала из первого вольера в бухте Средняя. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.

Это не первая пропажа из "китовой тюрьмы". В декабре из нее исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.

Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы. После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Зоозащитники просят надзорные органы, следствие, федеральные и краевые власти привлечь экспертов для реабилитации и реинтродукции животных, решение еще не принято.

31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре продолжить проверку исполнения природоохранного законодательства в отношении китов, находящихся в бухте Средняя Приморского края.

Кроме того, до 1 марта текущего года Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями поручено определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в этой бухте.