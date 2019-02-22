Почти 600 метров берега Волги укрепят в Волгограде в ближайшие два года

22.02.19 11:57

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Более 1,4 млрд рублей будет направлено в 2019-2020 годах в Волгоградской области на берегоукрепление и капитальный ремонт гидротехнических сооружений (ГТС), - сообщает пресс-служба администрации региона в пятницу.

"Проекты будут реализованы по федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах". Соответствующее соглашение заключено администрацией Волгоградской области с Росводресурсами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие два года в Волгограде предстоит укрепить правый берег Волги в районе жилой застройки, расположенной в границах улиц имени Маршала Чуйкова и Химической - протяженность участка составит 570 метров. Это позволит защитить от негативного воздействия вод 14 гектаров прибрежной зоны.

Кроме того, в муниципальных районных будут капитально отремонтированы 9 ГТС.