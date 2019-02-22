Следствие по делу обвиняемого в РФ в шпионаже Уилана продлили ещё на три месяца

22.02.19 12:01

© РИА Новости. Григорий Сысоев

22 февраля. Interfax-Russia.ru - ФСБ России продлила срок предварительного следствия по уголовному делу гражданина Великобритании, Ирландии, Канады и США Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже.

"Срок следствия продлён до 28 мая", - сообщил "Интерфаксу" адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков.

До этого срока ФСБ России просит суд оставить П.Уилана под арестом.

Как ожидается, в течение трёх месяцев следствие планирует продолжить сбор доказательств по делу.

Лефортовский суд Москвы 29 декабря 2018 года санкционировал арест гражданина США П.Уилана до 28 февраля.

Позже выяснилось, что П.Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

П.Уилан был задержан с поличным в Москве 28 декабря 2018 года. По словам адвоката, у него была изъята флэшка, на которой содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, П.Уилан считал, что на флешке были личные сведения с его предыдущих посещений РФ, но ознакомится с ее содержимым он не успел.

П.Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой. Он надеется, что следствию удастся во всем разобраться. Как отмечает защитник, расследование дела ведется профессионально, с соблюдением всех законов и норм права.

Брат П.Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что П.Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Д.Уилан.