Задолженность по заработной плате в целом по РФ составляет 2,7 млрд руб. - Голикова

22.02.19 12:38

© РИА Новости. Илья Питалев

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что, по последним данным, задолженность предприятий перед работниками в России составляет 2,7 млрд рублей.

"Данные Росстата на 1 февраля 2019 года свидетельствуют о том, что общий объем задолженности по заработной плате составляет 2,7 млрд рублей. По сравнению с 1 февраля 2018 года задолженность чуть-чуть подросла, на 1,3%", - сказала Т.Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) в пятницу.

"Это, в принципе, сезонный рост, ничего критического он для нас не представляет, хотя с точки зрения работников это важно", - добавила вице-премьер.

Она добавила, по данным Росстата, задолженность по зарплате имеется у 42 тыс. работников. Наибольший объем задолженности отмечен в сфере обрабатывающей промышленности (57%), в строительстве (14,4%), транспорте (8,9%).

В числе регионов, где наблюдается наибольший объем задолженности - Приморский край, Волгоградская и Астраханская области, добавила Т.Голикова.

На РТК в пятницу рассматривается разработанный Минтрудом в прошлом году законопроект о принудительном взыскании с работодателей задолженности по зарплате перед работниками. Законопроект поддерживают две стороны РТК - правительство и сторона профсоюзов, но не поддерживают работодатели.

Механизм, предложенный в законопроекте, предполагает, что в случае невыплаты начисленной заработной платы трудовой инспектор сначала направляет работодателю предписание, а затем может самостоятельно инициировать исполнительное производство. В результате долг по зарплате судебные приставы спишут со счета работодателя.

Позицию работодателей на заседании РТК пояснил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Мы считаем, что нельзя допускать такого безмерного, безграничного расширения поводов для внесудебного списания средств со счетов клиентов банков на основе административных решений инспекторов, так как является существенным ограничением предпринимательской деятельности", - сказал А.Шохин.

Механизм, предложенный в законопроекте, предполагает, что в случае невыплаты начисленной заработной платы трудовой инспектор сначала направляет работодателю предписание, а затем может самостоятельно инициировать исполнительное производство. В результате долг по зарплате судебные приставы спишут со счета работодателя.