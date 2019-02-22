Тысяча километров за 5 минут: президент рассказал о новом сверхзвуковом оружии
  
Возглавил РФС: президентом Российского футбольного союза стал Александр Дюков
   
Время не в их пользу: экологи просят скорее начать реабилитацию косаток и белух из бухты Средняя
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
22.02.19 12:38

Задолженность по заработной плате в целом по РФ составляет 2,7 млрд руб. - Голикова

© РИА Новости. Илья Питалев
22 февраля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что, по последним данным, задолженность предприятий перед работниками в России составляет 2,7 млрд рублей.

"Данные Росстата на 1 февраля 2019 года свидетельствуют о том, что общий объем задолженности по заработной плате составляет 2,7 млрд рублей. По сравнению с 1 февраля 2018 года задолженность чуть-чуть подросла, на 1,3%", - сказала Т.Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) в пятницу.

"Это, в принципе, сезонный рост, ничего критического он для нас не представляет, хотя с точки зрения работников это важно", - добавила вице-премьер.

Она добавила, по данным Росстата, задолженность по зарплате имеется у 42 тыс. работников. Наибольший объем задолженности отмечен в сфере обрабатывающей промышленности (57%), в строительстве (14,4%), транспорте (8,9%).

В числе регионов, где наблюдается наибольший объем задолженности - Приморский край, Волгоградская и Астраханская области, добавила Т.Голикова.

На РТК в пятницу рассматривается разработанный Минтрудом в прошлом году законопроект о принудительном взыскании с работодателей задолженности по зарплате перед работниками. Законопроект поддерживают две стороны РТК - правительство и сторона профсоюзов, но не поддерживают работодатели.

Механизм, предложенный в законопроекте, предполагает, что в случае невыплаты начисленной заработной платы трудовой инспектор сначала направляет работодателю предписание, а затем может самостоятельно инициировать исполнительное производство. В результате долг по зарплате судебные приставы спишут со счета работодателя.

Позицию работодателей на заседании РТК пояснил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Мы считаем, что нельзя допускать такого безмерного, безграничного расширения поводов для внесудебного списания средств со счетов клиентов банков на основе административных решений инспекторов, так как является существенным ограничением предпринимательской деятельности", - сказал А.Шохин.

Механизм, предложенный в законопроекте, предполагает, что в случае невыплаты начисленной заработной платы трудовой инспектор сначала направляет работодателю предписание, а затем может самостоятельно инициировать исполнительное производство. В результате долг по зарплате судебные приставы спишут со счета работодателя.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.02.19 14:47
Суд в Москве оставил под арестом предполагаемого шпиона Уилана ещё на три месяца
.
  22.02.19 13:37
Прожиточный минимум в Москве в конце 2018 года снизился на 173 рубля
.
  22.02.19 12:18
Задевший хвостом взлетно-посадочную полосу во "Внуково" самолет "Победы" благополучно приземлился
.
  22.02.19 09:06
Бесплатно покататься в рамках акции "Ночь на катке" можно в 16 парках Москвы
.
  22.02.19 08:50
Салют в Москве 23 февраля прогремит из 16 точек
.
  22.02.19 08:07
Москвичи в белом смогут бесплатно посетить зоопарк в Международный день полярного медведя
.
  21.02.19 15:41
Собянин поручил открыть 30 IT-классов в школах Москвы в ближайшие годы
.
  21.02.19 15:24
Клинику "Асклепий мед" закрыли в Москве после смерти пациентки
.
  21.02.19 13:53
Источник заражения московских детей дизентерией установлен, оперативно предприняты все меры - Песков
.
  21.02.19 11:48
Минкультуры РФ проверит системы безопасности ГМИИ и Исторического музея


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket