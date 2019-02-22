В Новосибирске арестован членкор РАН Покушалов

22.02.19 12:19

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Центральный районный суд Новосибирска в пятницу избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е.Н.Мешалкина Евгению Покушалову.

Корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" сообщил, что рассмотрение ходатайства следствия проходило в закрытом режиме, за исключением оглашения решения суда. Следствие просило о заключении под стражу.

"Суд постановил: избрать Покушалову Евгению Анатольевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, то есть на два месяца, до 19 апреля 2019 года", - огласила решение судья Алла Веселых.

В решении говорится, что Е.Покушалову предъявлено обвинение по ст.159 УК РФ (мошенничество) и ст.171.1 УК РФ (легализация преступных доходов).

Поддержать ученого в суд пришло несколько десятков коллег, а также директор НМИЦ академик Александр Караськов, пациенты Е.Покушалова.

После заседания Е.Покушалов заявил, что не согласен с предъявленным обвинением.

"Я вообще не понимаю, что происходит. Как такое возможно в цивилизованной стране? Это какой-то беспредел. Моей вины там нет, а материалы, представленные следствием, не выдерживают критики", - сказал он.

Со своей стороны адвокат Е.Покушалова Лариса Шихалева заявила журналистам, что арест ее доверителя будет обжалован.

"Он обвиняется в мошенничестве с закупками, однако никакого отношения к закупкам и торгам он не имеет. Он заместитель директора центра по научной работе. Одно из обоснований следствия для заключения под стражу - отсутствие электронных браслетов (применяемых при домашнем аресте - ИФ). Якобы следствие не смогло бы его контролировать", - пояснила она.

После задержания ряд ученых заявили о невиновности Е.Покушалова, а директор НМИЦ академик Александр Караськов заявил, что Е.Покушалов не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности клиники.