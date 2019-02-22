"Боинг-737" экстренно сел в Волгограде из-за болезни двух пассажиров

22.02.19 12:59

© РИА Новости. Виталий Белоусов

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Пассажирский самолет, направлявшийся из Екатеринбурга в Сочи, рано утром сменил курс из-за приступа у двух пассажиров, сообщил "Интерфаксу" источник в службах организации воздушного движения.

"Экипаж "Боинга-737", следующего по маршруту Екатеринбург-Сочи, сообщил диспетчерам о том, что двум пассажирам на борту стало плохо. Присутствовавшие на борту медики помочь им не смогли, состояние пассажиров резко ухудшалось", - сказал источник.

Диспетчеры вместе с экипажем приняли решение сменить курс и совершить незапланированную посадку в ближайшем аэропорту в Волгограде.

"После посадки на борт лайнера поднялись медики и госпитализировали двух пассажиров, затем самолет вылетел в аэропорт назначения", - сказал источник.

В пресс-службе авиакомпании "Победа" подтвердили факт инцидента, отметив, что решение об уходе на вынужденную посадку принял командир лайнера.

"Сегодня на рейсе Екатеринбург-Сочи командир принял решение об уходе на вынужденную посадку в Волгограде для спасения жизни двух пассажиров. В Волгограде борт провёл более получаса, пассажирам после посадки медицинские работники оказали экстренную помощь. Один из пассажиров госпитализирован в городскую больницу в бессознательном состоянии, второй - в медпункт аэропорта", - сказали в пресс-службе.