Медведев дал 17 поручений правительству по итогам заседания

22.02.19 13:20

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания, по итогам которой дал несколько поручений министрам.

Поручение размещено в пятницу на сайте правительства России.

"Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации - Министру финансов Российской Федерации А.Г.Силуанову ускорить работу по внесению изменений, предусматривающих усиление ответственности должностных лиц субъектов Российской Федерации за нарушение финансовой дисциплины", - говорится в поручении.

Срок исполнения - до 3 июня 2019 года.

Также Д.Медведев поручил министерству юстиции, МВД и Минфину до 1 апреля еще раз проработать вопрос об исключении в залах судов стеклянных кабин и клеток для подсудимых.

"Минюсту России, МВД России, Минфину России дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и внести соответствующие предложения с учетом затрат, необходимых для реализации указанных мероприятий, и о возможных источниках финансирования", - говорится в документе.

Вице-премьеру Татьяне Голиковой было поручено в срок до 12 апреля представить предложение, предусматривающее наделение Роспотребнадзора полномочиями по контролю за качеством пищевой продукции и питьевой воды.

"Заместителю председателя правительства РФ Т.Голиковой представить предложение о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих совершенствование контроля качества пищевой продукции и питьевой воды, и о наделении "Роспотребнадзора" полномочиями по контролю (надзору) за качеством данной продукции", - говорится в поручении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Кроме этого Т.Голикова должна разработать решение правительства относительно единого регулирования оборота и потребления никотина в России, в том числе электронных сигарет.

Помимо этого глава правительства поручил Минфину представить предложения по вопросу о целесообразности освобождения от НДС услуг по реализации драгоценных металлов физическим лицам без соблюдения условия их хранения в сертифицированных хранилищах.

Всего по итогам совещания с членами правительства Д.Медведев дал 17 поручений.