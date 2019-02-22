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22.02.19 13:20
Медведев дал 17 поручений правительству по итогам заседания
Поручение размещено в пятницу на сайте правительства России.
"Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации - Министру финансов Российской Федерации А.Г.Силуанову ускорить работу по внесению изменений, предусматривающих усиление ответственности должностных лиц субъектов Российской Федерации за нарушение финансовой дисциплины", - говорится в поручении.
Срок исполнения - до 3 июня 2019 года.
Также Д.Медведев поручил министерству юстиции, МВД и Минфину до 1 апреля еще раз проработать вопрос об исключении в залах судов стеклянных кабин и клеток для подсудимых.
"Минюсту России, МВД России, Минфину России дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и внести соответствующие предложения с учетом затрат, необходимых для реализации указанных мероприятий, и о возможных источниках финансирования", - говорится в документе.
Вице-премьеру Татьяне Голиковой было поручено в срок до 12 апреля представить предложение, предусматривающее наделение Роспотребнадзора полномочиями по контролю за качеством пищевой продукции и питьевой воды.
"Заместителю председателя правительства РФ Т.Голиковой представить предложение о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих совершенствование контроля качества пищевой продукции и питьевой воды, и о наделении "Роспотребнадзора" полномочиями по контролю (надзору) за качеством данной продукции", - говорится в поручении, опубликованном на сайте правительства РФ.
Кроме этого Т.Голикова должна разработать решение правительства относительно единого регулирования оборота и потребления никотина в России, в том числе электронных сигарет.
Помимо этого глава правительства поручил Минфину представить предложения по вопросу о целесообразности освобождения от НДС услуг по реализации драгоценных металлов физическим лицам без соблюдения условия их хранения в сертифицированных хранилищах.
Всего по итогам совещания с членами правительства Д.Медведев дал 17 поручений.
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