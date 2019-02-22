Около двух десятков машин и автобусов скопились на трассе в Оренбуржье из-за сильной метели

22.02.19 13:34

© РИА Новости. Александр Кондратюк

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Автомобильный затор образовался в пятницу на трассе "Оренбург-Беляевка" в Оренбургской области из-за непогоды и занесенной снегом трассы, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Сведения о произошедшем поступили в МЧС в 12:20 по местному времени.

"По оперативной информации, скопилось порядка 20 транспортных средств (из них 6 автобусов)", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели, развернут оперативный штаб, организована работа дорожной техники.

"По мере расчистки автодорожного полотна транспортные средства продолжают путь", - сообщает ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что, по данным синоптиков, в пятницу в Оренбургской области ожидается метель и усиление ветра с порывами до 16-21 м/с. На дорогах снежные заносы, накат и гололедица.

В связи с непогодой перекрыт для движения участок федеральной автодороги М-5.