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22.02.19 13:34
Около двух десятков машин и автобусов скопились на трассе в Оренбуржье из-за сильной метели
Сведения о произошедшем поступили в МЧС в 12:20 по местному времени.
"По оперативной информации, скопилось порядка 20 транспортных средств (из них 6 автобусов)", - говорится в сообщении.
На месте работают спасатели, развернут оперативный штаб, организована работа дорожной техники.
"По мере расчистки автодорожного полотна транспортные средства продолжают путь", - сообщает ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что, по данным синоптиков, в пятницу в Оренбургской области ожидается метель и усиление ветра с порывами до 16-21 м/с. На дорогах снежные заносы, накат и гололедица.
В связи с непогодой перекрыт для движения участок федеральной автодороги М-5.
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