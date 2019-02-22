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22.02.19 13:38
Вопрос о продаже пива на стадионах пока не решен - Голодец
"Вопрос пока не решён. Мы всячески над этой темой думаем", - сказала О.Голодец журналистам в пятницу.
На днях президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил, что вопрос продажи пива на стадионах может разрешиться с приходом нового президента Российского футбольного союза Александра Дюкова.
"Все это на законодательном уровне находится. Есть лобби со стороны нас и со стороны конкурентов пива. Мы очень этого (разрешения продажи пива) хотим. 22 февраля мы включим ресурс Александр Валерьевича (Дюкова). Мы должны этот вопрос пробить", - сказал С.Прядкин журналистам 20 февраля, когда он еще был исполняющим обязанности президента РФС.
22 февраля А.Дюков был избран президентом РФС на конференции союза.
После ЧМ-2018 в России активизировалась дискуссия о продаже пива на стадионах.
Так, министр спорта Павел Колобков заявил 7 ноября 2018 года на пресс-конференции в Казани: "Вопрос пива должен обсуждаться в комплексе с вопросами наследия стадионов, обеспечения безопасности проведения матчей. Например, есть положительный опыт продажи пива во время чемпионата мира. Продажа пива никак не влияет на поведение болельщиков. Вопрос в организации этой работы. У нас есть положительный опыт проведения чемпионата мира, поэтому все возможно".
Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил на одном из совещаний у президента, что на стадионе в Казани во время ЧМ было продано пива на 89 млн рублей, "никаких эксцессов, никаких проблем не было". Мне, конечно, стыдно так говорить, мусульманину, но я забочусь о наших братьях-православных". Владимир Путин в ответ сказал: "Если уж мусульмане просят к пиву либерально подойти, - посмотрим".
За возвращение продаж алкоголя на стадионы высказались в Российском футбольном союзе (РФС). Против инициативы были Русская православная церковь и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В октябре 2018 года глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что предложение о продаже алкоголя на российских стадионах обсуждается в правительстве. "Мы активно обсуждаем дальнейший ход событий... есть нормы, распространяющиеся на все алкогольные напитки, в том числе, на пиво", - сказала В.Скворцова.
"Основная цель всего правительства и гражданского общества в России - сохранить здоровье и жизнь россиян", - добавила министр.
Между тем председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев заявил "Интерфаксу", что законопроект о продаже пива на стадионах может быть внесен в Госдуму, даже если Минздрав даст на него отрицательный отзыв.
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