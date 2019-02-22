Ростовская область направит на развитие водопроводного хозяйства почти 1,8 млрд рублей

22.02.19 13:57

© РИА Новости. Василий Батанов

22 февраля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Затраты на строительство и реконструкцию объектов водопроводного хозяйства в Ростовской области в 2019 году составят 1,76 млрд рублей, сообщается на сайте правительства региона

За счет данных средств планируется построить и реконструировать 17 объектов.

В частности, в Донецке (Ростовская область) строится водопроводная насосная станция производительностью 8 тысяч куб. метров в сутки и 12,7 км сетей водоснабжения и канализации.

"По видам работ: укрепление грунтов - готовность 98,8%; устройство линейной части водопровода - готовность 57,3%; вертикальная планировка, площадка насосной станции 3-го микрорайона - готовность 100%. Срок окончания работ - конец 2020 года. В 2018 году выполнено работ на сумму более 30 млн рублей, в 2019 году предусмотрены средства в сумме 147,8 млн рублей, в 2020 году - 158,2 млн рублей", - уточнил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Михаил Полухин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Кроме того в г.Гуково предусмотрено строительство водовода длиной 10,4 км. Работы планируется завершить до конца текущего года. "Это значительно повысит эксплуатационную надежность действующих сетей и сооружений. Ввод в строй новых объектов приведет систему водоснабжения и водоотведения в соответствие нормативным требованиям, уменьшит аварийность, обеспечит экологическую безопасность. А значит, люди будут жить в более комфортных условиях", - добавил замминистра.

В сообщении отмечается, что Ростовская область является участником федерального проекта "Чистая вода". На его реализацию в регионе планируется направить 9,2 млрд рублей, в том числе, 4,7 млрд рублей составят средства федерального бюджета.