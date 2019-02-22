Более десятка членов "Хизб ут-Тахрир" в Уфе получили длительные сроки заключения

22.02.19 14:41

© РИА Новости. Максим Богодвид

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Коллегия Приволжского окружного военного суда на выездном заседании в Орджоникидзевском районном суде Уфы вынесла приговор 12 участникам ячейки запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

Как следует из приговора, видеозапись оглашения которого выложена в интернете родственниками осужденных, подсудимые признаны виновными по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической) и приговорены к лишению свободы сроком от 11 до 16 лет.

"Батыру Мухаметову назначить наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима, Булату Рахманову - 16 лет, Уралу Абдрахимову, Руслану Зайнуллину и Михаилу Топтыгину - 15 лет, Руслану Рахматуллину - 14 лет, Радику Валиахметову и Тимуру Гадиеву - 13 лет, Вадиму Давлетбаеву и Ярославу Тимофееву - 12 лет, Уралу Галиеву и Артему Наумову - 11 лет", - говорится в резолютивной части приговора.

Суд зачел в срок наказания время, проведенное под стражей.

"Меру пресечения в отношении подсудимых - заключение под стражей - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу", - говорится в резолютивной части приговора суда.

Деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир" была пресечена сотрудниками ФСБ в Уфе. В ходе обысков в местах проживания членов террористической ячейки были обнаружены и изъяты запрещенная литература, технические устройства и электронные носители информации, содержащие экстремистские материалы.