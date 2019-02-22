Увеличение пособий по уходу за детьми-инвалидами обойдется в 13,5 млрд рублей - Минтруд

22.02.19 14:48

© РИА Новости. Виталий Белоусов

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что увеличение пособий по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I категории с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей произойдет с 1 июля, дополнительные расходы Пенсионного фонда России в связи с этим в 2019 году составят 13,5 млрд рублей.

"Повышение произойдет с 1 июля этого года. Дополнительные расходы Пенсионного фонда России на июль-декабрь текущего года составят 13,5 млрд рублей. Данное повышение будет отражено в бюджете ПФР", - заявил М.Топилин, которого цитируют в пресс-службе Минтруда России в пятницу.

В ведомстве добавили, что уже подготовили проект указа президента России об увеличении этого пособия. Ранее о необходимости повысить пособие заявил глава государства Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.