Автомобильные "пробки" в Нижнем Новгороде достигли 10 баллов из-за снегопада

22.02.19 16:29

© РИА Новости. Виталий Аньков

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Непрекращающийся снегопад в пятницу стал причиной множественных аварий и автомобильных заторов в Нижнем Новгороде.

В региональном УГИБДД агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что в настоящее время в регионе зафиксировано 32 ДТП, а в Нижнем Новгороде из-за снегопада существенно затруднено движение автотранспорта.

"Еле едем", - прокомментировал представитель госавтоинспекцию дорожную обстановку в областном центре.

Согласно порталу "Яндекс.пробки", автомобильные "пробки" в городе в настоящий момент оцениваются в 10 баллов. В частности, затруднено движение на таких крупных магистралях города, как проспекты Гагарина и Ленина, Сормовское и Московское шоссе. Автомобильные заторы и ДТП отмечены на карте во всех районах города.

В нижегородском аэропорту агентству сообщили, что снегопад не стал помехой для вылета воздушных судов. Также в пятницу здесь не приземлялись самолеты, которые летели в другие регионы, но были вынуждены уйти на запасной аэродром из-за непогоды.

Вместе с тем, за минувшие сутки нижегородская воздушная гавань приняла шесть рейсов, следовавших в московские аэропорты: в Нижнем Новгороде оказались пассажиры из Гамбурга, Барселоны, Екатеринбурга, Симферополя, Нижнекамска и Тюмени.