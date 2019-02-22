Социальные пенсии могут проиндексировать на 2% с 1 апреля

22.02.19 17:53

© РИА Новости. Олег Смыслов

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Около 3,2 миллионов человек с 1 апреля получат увеличенную пенсию в результате индексации на два процента прожиточного минимума пенсионера, сообщили в пресс-службе Минтруда России.

"Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера, в Российской Федерации за 2018 г. (8 438 руб.) и за 2017 г. (8 315 руб.), темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 г. составил 102%. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2019 г. проиндексировать размеры социальных пенсий на 2%", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Средний размер социальной пенсии после индексации увеличится до 9 266 руб., отметили в пресс-службе.

"Расходы на индексацию с 1 апреля 2019 г. на 2% больше размеров социальных пенсий и других социальных выплат, подлежащих повышению, составят 7 млрд руб. до конца текущего года", - добавили в Минтруде.

В ведомстве пояснили, что одновременно с индексацией социальных пенсий в рамках пенсионного законодательства будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих по призыву, пенсии членов их семей, пенсии участников Великой Отечественной войны, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет космонавтам и членам их семей.

Уточняется, что средний размер пенсии по инвалидности для призывников вырастет до 12 899 руб., по случаю потери кормильца семьям призывников - до 10 942 руб.

Проект постановления правительства России "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий" размещен на общественное обсуждение, добавили в ведомстве.

Минтруд напоминает, что по закону социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

"Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек - получатели социальных пенсий", - уточнили в Минтруде.