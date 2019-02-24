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24.02.19 10:03
Условий для решения проблемы мирного договора с Японией отсутствуют - Лавров
"Как сказал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 20 февраля этого года, мы будем продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран", - сказал С.Лавров в интервью "Вьетнамскому телевидению" и китайским телеканалам "ЦТВ" и "Феникс".
"Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью", - заявил С.Лавров.
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