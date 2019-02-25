Адвокат одного из фигурантов дела экс-губернатора Хорошавина заявил самоотвод

25.02.19 06:12

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25 февраля. Interfax-Russia.ru - Сахалинский областной суд продолжил в понедельник утром рассмотрение апелляции по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина после двух недель перерыва, объявленного из-за госпитализации еще одного фигуранта дела - бывшего зампреда областного правительства Сергея Карепкина, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" из зала суда.

Адвокат Игорь Янчук, представляющий с февраля 2017 года интересы С.Карепкина в суде, объявил самоотвод в связи с тем, чтобы ему поступило представление начальника управления юстиции Сахалинской области о лишении его статуса депутата Сахалинской облдумы и статуса адвоката. По его словам, управление юстиции такое решение поясняет тем, что по федеральному законодательству "адвокат не в праве занимать государственные должности, то есть должность депутата". "Я считаю, что не нарушаю закон. Но чтобы не нарушать права Сергея Петровича (Карепкина - ИФ), заявляю самоотвод", - заявил И.Янчук.

С.Карепкин попросил у суда перерыв на 20 минут, чтобы согласовать позицию с адвокатом.