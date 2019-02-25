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25.02.19 06:14
Суд не стал арестовывать одного из участников инцидента с пятиклассником в школе Приморья
"Следствие обратилось в суд с ходатайством о домашнем аресте, суд отказал в этой мере", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель пресс-службы следственного управления СКР по Приморскому краю.
Он отметил, что о другой мере пресечения следствие ходатайствовать не планирует.
Как сообщалось, 20 февраля в одной из школ города Большой Камень в Приморье родители нескольких учеников силой завели в туалет пятиклассника и избили его. Так они "проучили" местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми.
Пострадавший ученик находится под наблюдением врачей.
Прокуратура Приморья, департамент науки и образования края и полиция проводит проверку в связи с ЧП. Следственный комитет возбудил дело по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев). Директор школы и классный руководитель отстранены от своих должностей.
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