Суд не стал арестовывать одного из участников инцидента с пятиклассником в школе Приморья

25.02.19 06:14

© РИА Новости. Максим Богодвид

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Суд в Приморье отклонил ходатайство следствия о домашнем аресте одного из предполагаемых участников инцидента в школе города Большой Камень в Приморье, где родители учинили самосуд над пятиклассником.

"Следствие обратилось в суд с ходатайством о домашнем аресте, суд отказал в этой мере", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель пресс-службы следственного управления СКР по Приморскому краю.

Он отметил, что о другой мере пресечения следствие ходатайствовать не планирует.

Как сообщалось, 20 февраля в одной из школ города Большой Камень в Приморье родители нескольких учеников силой завели в туалет пятиклассника и избили его. Так они "проучили" местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми.

Пострадавший ученик находится под наблюдением врачей.

Прокуратура Приморья, департамент науки и образования края и полиция проводит проверку в связи с ЧП. Следственный комитет возбудил дело по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев). Директор школы и классный руководитель отстранены от своих должностей.