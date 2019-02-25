Специалисты не будут отлавливать тигра, напавшего на человека в тайге Приморья

25.02.19 06:16

© РИА Новости. Виталий Аньков

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Специалисты установили, что тигр, напавший на человека в Красноармейском районе Приморья не ранен и поэтому до выяснения обстоятельств произошедшего в его отлове нет необходимости.

"Тигр не ранен и в отлове пока нет необходимости. По крайней мере, до окончания разбирательства по этому случаю", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Центра "Амурский тигр".

Как объяснили в пресс-службе, обычно в конфликтных ситуациях специалисты охотнадзора совместно с полицией устанавливают, пострадал ли тигр: проводят опрос потерпевшего, осматривают место нападения. Если тигр был ранен, то рассматривается вопрос о его отлове, запрашивается разрешение на это у Росприроднадзора.

В свою очередь информированный источник предположил в разговоре с агентством, что пострадавший мог быть браконьером.

"Когда человек идет в тайгу зимой, а после очень неохотно отвечает на вопросы, зачем он туда пошел, такие выводы напрашиваются", - сказал собеседник "Интерфакса".