25.02.19 06:21

© РИА Новости. Альбина Олисаева

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Поиски трех человек ведутся в Анабарском районе Якутии, которые 23 февраля выехали из села Юрюнг-Хая и попали в пургу, сообщает пресс-служба Госкомобеспечения безопасности жизнедеятельности населения республики.

"23 февраля из села Юрюнг-Хая Анабарского района в село Сындасско Красноярского края вышли три снегохода и шесть человек. Во время следования началась пурга. Один снегоход с двумя пассажирами доехал до села Сындасско. Два других не доехали до пункта назначения", - говорится в сообщении.

На следующий день в 17:30 один из пассажиров второго снегохода вышел на связь.

По его словам, снегоход сломался, он потерял напарника и пешком пошел в сторону села Юрюнг-Хая. В 18:00 его обнаружили и доставили в село, отмечается в сообщении. Состояние спасенного удовлетворительное.

Судьба третьего снегохода и трех человек пока неизвестна. Ведутся поиски наземным путем.

"Поиски осложняются изменениями погодных условий: ночью мела метель, шел обложной снег, порывистый ветер до 20 метров в секунду. Сегодня погода проясняется", - говорится в сообщении.