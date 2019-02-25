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25.02.19 06:21
Поиски трех человек ведутся в Анабарском районе Якутии
"23 февраля из села Юрюнг-Хая Анабарского района в село Сындасско Красноярского края вышли три снегохода и шесть человек. Во время следования началась пурга. Один снегоход с двумя пассажирами доехал до села Сындасско. Два других не доехали до пункта назначения", - говорится в сообщении.
На следующий день в 17:30 один из пассажиров второго снегохода вышел на связь.
По его словам, снегоход сломался, он потерял напарника и пешком пошел в сторону села Юрюнг-Хая. В 18:00 его обнаружили и доставили в село, отмечается в сообщении. Состояние спасенного удовлетворительное.
Судьба третьего снегохода и трех человек пока неизвестна. Ведутся поиски наземным путем.
"Поиски осложняются изменениями погодных условий: ночью мела метель, шел обложной снег, порывистый ветер до 20 метров в секунду. Сегодня погода проясняется", - говорится в сообщении.
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