Коммунальная авария оставила без воды жителей нескольких районов Барнаула

25.02.19 06:25

© РИА Новости. Саид Царнаев

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Коммунальщики в Барнауле (Алтайский край) устраняют повреждение на водопроводе, из-за которого без воды остались жители поселка Восточный и нескольких районов города, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре Барнаульского водоканала в понедельник.

"Специалисты в настоящее время устраняют повреждение на водопроводе на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской, которое произошло ночью. Информация по ограничению водоснабжения уточняется", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что специалисты подсчитывают количество домов и социальных объектов, оставшихся без горячей и холодной воды. Уже известно, что под ограничение водоснабжения попали дома и административные здания в Железнодорожном районе, части Октябрьского района - ВРЗ, поселке Восточный, Жилплощадке.

"Идет локализация повреждения, работают четыре бригады и тяжелая техника", - подчеркнули в пресс-центре.

По данным специалистов, устранить повреждение планируется во второй половине дня в понедельник.