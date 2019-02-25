Первые 20 случаев "гонконгского" гриппа выявлены на Камчатке

25.02.19 06:33

© РИА Новости. Игорь Зарембо

25 февраля. Interfax-Russia.ru - На Камчатке впервые в текущем эпидсезоне появились случаи лабораторно подтвержденного гриппа А (H3N2) ("гонконгский грипп"), сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в понедельник в управлении Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

"За минувшую неделю в крае выявлено 20 случаев лабораторно подтвержденного "гонконгского гриппа". Большинство пациентов с этим диагнозом госпитализированы. Тяжелых случаев нет", - сообщила агентству начальник отдела эпиднадзора управления Полина Ким.

П.Ким также отметила, что на прошлой неделе на Камчатке было выявлено 11 случаев лабораторно подтвержденного гриппа А(H1N1)2009 ("свиной грипп").

""Гонконгский грипп" в крае вытесняет "свиной"", - сказала начальник отдела.

"Гонконгский грипп" - острое респираторное заболевание, возбудителем которой является вирус A(H3N2). Вирус распространен в Южной Корее и Китае.