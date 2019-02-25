Памела Андерсон снова попросила российское руководство освободить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье

25.02.19 06:37

© РИА Новости. Антон Денисов

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Актриса и член Консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW) Памела Андерсон во второй раз обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.

"Я пишу Вам об 11 косатках и 87 белухах, которые в настоящее время находятся в неволе недалеко от Находки, Россия... Я понимаю, что окончательное решение, чтобы выпустить косаток и белух обратно в дикую природу, еще не принято, и обращаюсь к вам с просьбой разрешить это и поручить освободить китов", - написала П.Андерсон в своем обращении, опубликованном на сайте ее благотворительного фонда.

Она выразила надежду, что правительство будет работать вместе с российскими экологами и международными специалистами для разработки профессионального плана по возвращению косаток и белух из "китовой тюрьмы" в дикую природу.

Также актриса поблагодарила правительство России за первые шаги по освобождению животных.

В середине декабря Памела Андерсон уже обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить отлов диких морских млекопитающих для океанариумов и выражала надежду на скорейшее освобождение животных из "китовой тюрьмы" в Приморье.