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25.02.19 06:37
Памела Андерсон снова попросила российское руководство освободить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье
"Я пишу Вам об 11 косатках и 87 белухах, которые в настоящее время находятся в неволе недалеко от Находки, Россия... Я понимаю, что окончательное решение, чтобы выпустить косаток и белух обратно в дикую природу, еще не принято, и обращаюсь к вам с просьбой разрешить это и поручить освободить китов", - написала П.Андерсон в своем обращении, опубликованном на сайте ее благотворительного фонда.
Она выразила надежду, что правительство будет работать вместе с российскими экологами и международными специалистами для разработки профессионального плана по возвращению косаток и белух из "китовой тюрьмы" в дикую природу.
Также актриса поблагодарила правительство России за первые шаги по освобождению животных.
В середине декабря Памела Андерсон уже обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить отлов диких морских млекопитающих для океанариумов и выражала надежду на скорейшее освобождение животных из "китовой тюрьмы" в Приморье.
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