Число заболевших корью выросло в Новосибирске

25.02.19 06:46

© РИА Новости. Игорь Зарембо

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Число заболевших корью в Новосибирске выросло до 48, большинство заразившихся - дети, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании в облправительстве в понедельник.

"На сегодняшнее утро у нас 48 заболевших, из них 41 ребенок", - сказал он.

К.Хальзов также отметил, что проводятся мероприятия по предотвращению роста заболеваемости, очерчен круг контактных лиц - около 700 человек, из них 300 вакцинировано, 400 от прививки "категорически отказались".

Он также сообщил, что в 13 школах организован карантин.

В конце прошлой недели сообщалось о 40 заболевших.

Уточнялось, что заболевшие входят в одно из религиозных сообществ, члены которого в подавляющем большинстве отказываются от прививок и иммунизации своих детей.